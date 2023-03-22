Украинский суд заочно приговорил депутата Госдумы от Вологодской области Валентину Артамонову

Украинский суд заочно приговорил 20 депутатов Госдумы РФ, в числе которых оказалась Валентина Артамонова.
Депутатов обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и приговорили к 15 годам заключения. Сообщает РБК со ссылкой на заявление офиса генерального прокурора страны.
«При публичном обвинении прокуроров Черновицкой областной прокуратуры 20 депутатов Госдумы признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Каждый из них приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в заявлении генпрокуратуры Украины.
В ведомстве уточняют, что депутаты Госдумы, в отношении которых украинский суд вынес приговоры, в феврале 2022 года поддержали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР, а также проголосовали за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками Донбасса.
Депутаты в отношении которых был вынесен заочный приговор:
Алтухов Сергей Викторович;
Альшевских Андрей Геннадьевич;
Амельченкова Ольга Николаевна;
Аникеев Андрей Анатольевич;
Аникеев Григорий Викторович;
Артамонова Валентина Николаевна;
Аршба Отари Ионович;
Аршинова Алена Игоревна;
Баженов Тимофей Тимофеевич;
Байгускаров Зариф Закирович;
Борцов Николай Иванович;
Булавинов Вадим Евгеньевич;
Исламов Дмитрий Викторович;
Кузьмин Михаил Владимирович;
Майданов Денис Васильевич;
Панков Николай Васильевич;
Петров Юрий Александрович;
Пилипенко Ольга Васильевна;
Пивненко Валентина Николаевна;
Погорелый Дмитрий Викторович.
Валентина Артамонова с 2013 года являлась заместителем губернатора Вологодской области и начальником Департамента финансов области. 19 сентября 2021 года Артамонова была избрана в Государственную Думу VIII созыва по Вологодскому одномандатному избирательному округу № 85 от партии «Единая Россия».