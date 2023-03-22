Украинский суд заочно приговорил депутата Госдумы от Вологодской области Валентину Артамонову

Украинский суд заочно приговорил 20 депутатов Госдумы РФ, в числе которых оказалась Валентина Артамонова.

Депутатов обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и приговорили к 15 годам заключения. Сообщает РБК со ссылкой на заявление офиса генерального прокурора страны.

«При публичном обвинении прокуроров Черновицкой областной прокуратуры 20 депутатов Госдумы признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Каждый из них приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в заявлении генпрокуратуры Украины.

В ведомстве уточняют, что депутаты Госдумы, в отношении которых украинский суд вынес приговоры, в феврале 2022 года поддержали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР, а также проголосовали за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками Донбасса.



Депутаты в отношении которых был вынесен заочный приговор:



Алтухов Сергей Викторович;

Альшевских Андрей Геннадьевич;

Амельченкова Ольга Николаевна;

Аникеев Андрей Анатольевич;

Аникеев Григорий Викторович;

Артамонова Валентина Николаевна;

Аршба Отари Ионович;

Аршинова Алена Игоревна;

Баженов Тимофей Тимофеевич;

Байгускаров Зариф Закирович;

Борцов Николай Иванович;

Булавинов Вадим Евгеньевич;

Исламов Дмитрий Викторович;

Кузьмин Михаил Владимирович;

Майданов Денис Васильевич;

Панков Николай Васильевич;

Петров Юрий Александрович;

Пилипенко Ольга Васильевна;

Пивненко Валентина Николаевна;

Погорелый Дмитрий Викторович.

Валентина Артамонова с 2013 года являлась заместителем губернатора Вологодской области и начальником Департамента финансов области. 19 сентября 2021 года Артамонова была избрана в Государственную Думу VIII созыва по Вологодскому одномандатному избирательному округу № 85 от партии «Единая Россия».