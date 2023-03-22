В четвертой поликлинике Вологды крыльцо развалилось через два года после ремонта

22.03.2023 [Общество]

Подрядчик обязан по гарантии устранить дефекты ремонта входной группы Вологодской городской поликлиники № 4. Чтобы добиться устранения дефектов поликлинике пришлось обращаться в суд. 

БУЗ «Вологодская городская поликлиника № 4» и ООО «ЛадСтрой» заключили контракт на капитальный ремонт входной группы с автоматическими раздвижными дверями стоимостью 1 015 361 рубль 07 копеек. Работы были приняты в 2018 году, но уже в 2020 году крыльцо начало разваливаться. 

В период гарантийного срока раскололась и отпала плитка, потрескалась затирка. В связи с этим поликлиника предъявила подрядчику требование об устранении своими силами и за свой счет выявленных недостатков. Поскольку подрядчик требование не исполнил, поликлиника привлекла третьих лиц для ремонта крыльца и потребовала возмещения ООО «ЛадСтрой» понесенных расходов.

«Суд признал правомерными требования об устранении недостатков выполненных ремонтных работ. Судебные экспертизы подтвердили, что качество выполненных ООО „ЛадСтрой“ работ не соответствует строительным нормам, выявленные недостатки существенны, их причиной является нарушение технологии производства строительных работ, некачественное выполнение работ. ООО „ЛадСтрой“ не смогло доказать, что выявленные недостатки возникли вследствие неправильной эксплуатации объекта строительства или стали последствием его нормального износа. Однако суд отказал в удовлетворении требования о возмещении расходов поликлиники на частичный ремонт крыльца с привлечением сторонней организации, поскольку выполненные работы не связаны с недостатками, возникшими по вине ООО „ЛадСтрой“», — сообщили в пресс-службе судов Вологодской области. 

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда без изменения.

Тэги: закпуки, бюджет, ремонт

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