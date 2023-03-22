В Череповце мужчина задохнулся в собственном гараже

22.03.2023 [Происшествия]

В Череповце следователи проводят проверку по факту смерти местного жителя, который задохнулся в собственном гараже. 

По данным следствия, вечером 20 марта на улице Гоголя в гараже обнаружено тело владельца 49 лет. О происшествии в правоохранительные органы сообщили родственники мужчины. Они пояснили, что гараж был задымлен и закрыт изнутри. 

«Прибывшие на место следователи совместно со специалистами МЧС зафиксировали следы копоти от использования самодельного нагревателя на основе газовой горелки. При осмотре тела погибшего видимых телесных повреждений не обнаружено. В гараже имелись следы употребления спиртного», — поясняют в СУ СК РФ по Вологодской области.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Назначена судебная экспертиза для установления причины смерти погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тэги: погиб, задохнулся, гаражи, следователи

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