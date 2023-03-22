Два «золота» завоевали вологжане в первый день Чемпионата и Первенства Северо-Западного федерального округа по плаванию

22.03.2023 [Спорт]

Два «золота» и «бронзу» завоевали вологжане в первый день Чемпионата и Первенства Северо-Западного федерального округа по плаванию.

Анастасия Маркова стала чемпионкой на дистанциях 100 метров баттерфляем и 100 метров вольным стилем. Её время: 59.66 сек. и 56.48 сек., соответственно.

Данил Бакай завоевал «бронзовую» медаль первенства СЗФО РФ на дистанции 50 метров брассом с результатом 29.64. Оба спортсмена тренируются под руководством тренера Андрея Алёшина.

Соревнования проходят в городе Калининград и продлятся до 24 марта.

Тэги: плавание

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