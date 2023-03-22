Интернет-мошенники стали прикидываться женщинами легкого поведения

22.03.2023 [Общество]

Мошенники научились создавать специализированные сайты, на которых размещают фото девушек из интернета, получают предоплату, а после начинают шантажировать клиента, угрожая физической расправой. Сообщает УМВД России по Вологодской области.

«Как правило, аферисты делают ставку на то, что клиенты постесняются обратиться в полицию, но обманутые мужчины не всегда стесняются своих грехопадений и обращаются за помощью все чаще. В такую ситуацию попал житель Тверской области, приехавший в Вологду в командировку. Желая скрасить свой вечер в компании девушки легкого поведения, мужчина нашел в сети Интернет объявление интимного характера и связался по указанному номеру. По просьбе девушки, перевел предоплату в размере 6 тысяч рублей», — рассказывают в полиции. 

История закончилась тем, что мужчине позвонил неизвестный с кавказским акцентом и стал требовать перевести еще деньги. Заявитель отказался и обратился в полицию. В аналогичную ситуацию попал еще один 40-летний мужчина. Переведя предоплату за встречу со жрицей любви, и, вновь набрав указанный номер, мужчина нарвался на вымогательство и угрозы.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Тэги: аферисты, мошенники, девушки по вызову

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