Еще для пяти дорожных объектов Вологодской области в скором времени будет определен подрядчик

Специалисты Департамента дорожного хозяйства и транспорта подготовили документы для проведения конкурсных мероприятий по определению подрядчика по пяти дорожным объектам, которые будут ремонтироваться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

· улица Первомайская в селе Верховажье — ремонт планируется выполнить в этом году: кроме замены асфальта будут установлены дорожные знаки и нанесена разметка;

· Шиляково — Топорня — дорога будет отремонтирована полностью по плану в 2025 году: рабочие снимут старый асфальт, уложат новое дорожное полотно, обустроят остановку с автопавильоном, нанесут разметку и установят 4,8 км барьерного ограждения;

· магистральные улицы города Вытегры (Архангельский тракт, пр. Ленина, Советский пр.) ждет замена асфальта и дорожных знаков;

· Урень-Шарья-Никольск-Ширяево в Великоустюгском округе — ремонт разбит на этапы: первый протяженностью 16 км будет закончен в 2025 году, второй планируется до 2027 года;

· Ерохово — Избоищи — А-114 — к 2025 году планируется замена асфальта, обустройство остановок с двумя автопавильонами и нанесение дорожной разметки.

Сейчас документы переданы в Комитет по регулированию контрактной системы Вологодской области для проверки. Затем они будут опубликованы на сайте госзакупок для проведения торгов.