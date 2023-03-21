Еще для пяти дорожных объектов Вологодской области в скором времени будет определен подрядчик

21.03.2023 [Общество]

Специалисты Департамента дорожного хозяйства и транспорта подготовили документы для проведения конкурсных мероприятий по определению подрядчика по пяти дорожным объектам, которые будут ремонтироваться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

· улица Первомайская в селе Верховажье — ремонт планируется выполнить в этом году: кроме замены асфальта будут установлены дорожные знаки и нанесена разметка;

· Шиляково — Топорня — дорога будет отремонтирована полностью по плану в 2025 году: рабочие снимут старый асфальт, уложат новое дорожное полотно, обустроят остановку с автопавильоном, нанесут разметку и установят 4,8 км барьерного ограждения;

· магистральные улицы города Вытегры (Архангельский тракт, пр. Ленина, Советский пр.) ждет замена асфальта и дорожных знаков;

· Урень-Шарья-Никольск-Ширяево в Великоустюгском округе — ремонт разбит на этапы: первый протяженностью 16 км будет закончен в 2025 году, второй планируется до 2027 года;

· Ерохово — Избоищи — А-114 — к 2025 году планируется замена асфальта, обустройство остановок с двумя автопавильонами и нанесение дорожной разметки.

Сейчас документы переданы в Комитет по регулированию контрактной системы Вологодской области для проверки. Затем они будут опубликованы на сайте госзакупок для проведения торгов.

«Мы продолжаем активную деятельность по определению подрядчиков на ремонтные работы. Для этого наши специалисты проводят большую предварительную работу по составлению грамотной документации», — прокомментировал начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев.

Тэги: дороги, ремонт дорог

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