В Сямженском районе жена простила мужа за сломанную ногу

В Сямженском районе суд не стал привлекать водителя к уголовной ответственности за ДТП, в котором пострадала его супруга.

Установлено, что инцидент произошёл днём 28 августа 2022 года. Супруги возвращались домой в Архангельскую область на своём автомобиле.

«Усталость, утомленное состояние водителя, а также небрежное отношение к выполнению Правил дорожного движения сыграли роковую шутку, и автомашина оказалась в кювете, ударившись при этом в стойку дорожного знака и дерево», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Женщина была не пристёгнута ремнём безопасности и получила открытый перелом ноги. Действия водителя были квалифицированы как нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

«Нерадивый водитель извинился, проявил заботу и внимание к пострадавшей в ходе аварии супруге. Пассажирка выздоровела, и в конце концов супруги помирились, заявив в суде о том, что претензий друг к другу не имеют», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.