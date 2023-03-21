В Вологодском районе работает ферма с дождевыми червями

В деревне Семёнково-2 Вологодского района работает ферма с дождевыми червями, сообщает районная газета «Маяк».

«Семёнковская вермиферма (от латинского „verm“ — червь) разводит червей для биогумуса — специального органического удобрения, получающегося, когда эти беспозвоночные животные обрабатывают органические отходы», — говорится в сообщении издания.

Удобрение применяется при выращивании различных овощей и фруктов, а также комнатных растений. Его можно вносить в открытый грунт можно с ранней весны вплоть до поздней осени. Отмечается, что производитель реализует продукцию не только в Вологодской области, но и за пределами региона.