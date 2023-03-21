В Вологодском районе работает ферма с дождевыми червями

21.03.2023 [Общество]

В деревне Семёнково-2 Вологодского района работает ферма с дождевыми червями, сообщает районная газета «Маяк».

«Семёнковская вермиферма (от латинского „verm“ — червь) разводит червей для биогумуса — специального органического удобрения, получающегося, когда эти беспозвоночные животные обрабатывают органические отходы», — говорится в сообщении издания.

Удобрение применяется при выращивании различных овощей и фруктов, а также комнатных растений. Его можно вносить в открытый грунт можно с ранней весны вплоть до поздней осени. Отмечается, что производитель реализует продукцию не только в Вологодской области, но и за пределами региона.

Тэги: ферма, производство, удобрения

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце жители дома вызвали полицию, так как из ванны почти сутки доносился плач ребенка
В двух медучреждениях Вологды по требованию прокуратуры стали использовать купленное ранее оборудование
В Вологде пропала 12-летняя девочка
Вологодский предприниматель пытался сэкономить на отоплении, отключив радиаторы в здании, но ему все равно пришлось платить
«Вологодавтодор» взял все контракты по содержанию региональных дорог
Погибший в СВО младший лейтенант Андрей Кошуков будет похоронен в Тотемском районе
Вологжанка через суд лишила бывшего мужа права на получение выплаты за погибшего сына-военнослужащего
Жители улицы Конева жалуются на затянувшийся ремонт перекрестка улиц Конева и Воркутинской
В Вологде ищут женщину, которая платила в магазинах чужой банковской картой
Холода замедлили приход весны в Вологодской области

Похожие новости

В Вожеге сгорела ферма с коровами

Погибли восемь животных

1504
0

Суд запретил жительнице Череповца разводить животных на участке, предназначенном для строительства дома

60-летняя женщина держит коров, свиней, лошадей и других животных на улице Окинина

2003
0

В Великоустюгском районе загорелась ферма, на которой держат свиней и одну корову

Пострадали ли животные, пока неизвестно

1802
0

На ферме в Надеево производят семь тонн молока в сутки и поставляют его на Вологодский молкомбинат

С приходом инвестора ситуация на предприятии, где в конце прошлого года нечем было кормить коров, улучшилась

2211
0

Долги по зарплате перед работниками фермы в Надеево под Вологдой обещают погасить к февралю

Комбикорма на предприятие поставляются регулярно

1741
0

Вологодский фермер взял на работу школьников во время карантина

«Мне предложили поработать в начале лета на тракторе. Сначала было тяжело, сейчас тружусь с удовольствием»

2485
0

Руководитель животноводческой фермы в Надеево стал фигурантом уголовного дела из-за невыплаты зарплаты

Долг перед работниками составлял более 2 млн рублей, сейчас эти деньги полностью выплачены

1936
1

Ферма в Верховажском районе незаконно складировала отходы животноводства на берегу реки

Отходы попадали в водоем и загрязняли его

2455
0

В Грязовецком районе экс-управляющего свинокомплекса будут судить за загрязнение ручья и массовую гибель рыбы

 Мужчина велел слить навоз на поле, которое было для этого не подготовлено, и в итоге оказался загрязнен ручей

 
3091
0

В Тотемском районе строят современную ферму на 712 скотомест

Сегодня в деревне Петрилово открылась его первая очередь: два животноводческих помещения и доильный зал

3063
0

В Междуренченском районе животноводческая ферма выгорела изнутри

Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих установок

 

3440
0

Уволенный сторож обокрал ферму

Мужчина вынес два мешка комбикормов

2622
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Сямженском районе жена простила мужа за сломанную ногу
В Вологодском районе работает ферма с дождевыми червями
В Сокольском районе двое детей пострадали при падении наледи с крыши дома
Поставщики предупредили о повышении цен на рис в России на 10%-30%
Выставка живописи трех художников проходит в галерее «Красный мост» в Вологде
Жителя Грязовецкого района осудили за незаконную заготовку леса с ущербом в почти три миллиона рублей
Сотрудники Росгвардии Вологодской области остановили на трассе горящий автомобиль
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

5188
0
21.03.2023 [БлогоVO]

В «Зоосаде в вотчине Деда Мороза» проснулись медведи

36
0
20.03.2023 [Обзор Прессы]

«Возродим храм - возродим край!»

343
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика