В Сокольском районе двое детей пострадали при падении наледи с крыши дома

21.03.2023 [Происшествия]

В Сокольском районе следователи возбудили уголовное дело по факту падения наледи с крыши дома на детей.

«По версии следствия, утром 21 марта 2023 года в г. Соколе Сокольского района при падении наледи с крыши 2-этажного жилого дома пострадали две девочки 9 и 11 лет. По предварительным данным им причинены ушибы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей). Специалисты осмотрели место происшествия. Причины происшествия, а также лица и организации, ответственные за содержание дома, устанавливаются. Расследование продолжается.

Тэги: падение снега, пострадали дети, уголовное дело, следствие
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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