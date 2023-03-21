В Сокольском районе двое детей пострадали при падении наледи с крыши дома

В Сокольском районе следователи возбудили уголовное дело по факту падения наледи с крыши дома на детей.

«По версии следствия, утром 21 марта 2023 года в г. Соколе Сокольского района при падении наледи с крыши 2-этажного жилого дома пострадали две девочки 9 и 11 лет. По предварительным данным им причинены ушибы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей). Специалисты осмотрели место происшествия. Причины происшествия, а также лица и организации, ответственные за содержание дома, устанавливаются. Расследование продолжается.