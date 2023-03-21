Поставщики предупредили о повышении цен на рис в России на 10%-30%

21.03.2023 [Общество]

Производители рисовой крупы предупредили торговые сети о повышении цент на рис от 10% до 30% из-за проблем с урожаем, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник среди поставщиков.

Проблемой стал плохой урожай риса в Краснодарском крае из-за аварии на Федоровском гидроузле в 2022 году.

– Ритейлеры не спешат принимать повышение цен из-за рисков для спроса, а эксперты и регулятор указывают на достаточность урожая риса для внутреннего рынка, – пишет «Коммерстантъ».

Напомним, в Краснодарском крае выращивается основной объем риса в России. Весной прошлого года здесь произошла авария на Федоровском гидроузле, который обеспечивал водой большую часть рисовых полей региона. По оценкам Национального рисового союза, площадь рисовых чеков в крае сократилась с 119 тыс. до 92 тыс. га, а валовый сбор риса снизился на 24%, до 650 тыс. тонн.

Представители торговой сети «Лента» подтвердили «Ъ», что получали уведомления о повышении цен на рисовую крупу на 15–30% в зависимости от производителя. 

– Заявки находятся на рассмотрении, поскольку мы не готовы транслировать повышение цен на потребителя. Ожидаем, что ситуация на рынке стабилизируется, — говорит представитель «Ленты». 

Производители считают, что рост цен может привести к снижению спроса на российский рис и переключению части потребителей на гречневую крупу, которая остается более доступной. 

Тем временем представители Минсельхоза заявляют, что качество риса и объем урожая прошлого года, полностью соответствуют потребностям российских переработчиков, цены на сырье и крупы стабильны и оснований для их роста в этом сезоне нет. 

Тэги: цены, рост цен, продукты

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