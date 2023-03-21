Выставка живописи трех художников проходит в галерее «Красный мост» в Вологде

21.03.2023 [Культура]

Выставка живописи «Две + один» проходит в картинной галерее «Красный мост» в Вологде.

Здесь представлены работы трех художников: Ирины Васильевой, Ирины Роон и Александра Пестерева.

Ирина Васильева – петербургский художник-график, автор многочисленных работ жанровых и сюжетных серий, предметных натюрмортов и портретов, выполненных в технике линогравюры. Ее живопись – про город, про окрестности, про жизнь людей и вещей.

– Ирина – наследница традиций живописцев «арефьевского круга», участница выставок группы «Митьки», воспитанница классической школы искусства, верная спутница художников ленинградского андеграунда. Ее художественный язык прост и лаконичен, творческая манера невероятно эмоциональная и убедительная. У Ирины Васильевой свой яркий и неповторимый стиль, огромный творческий потенциал и жизнеутверждающая позиция, – говорится в анонсе выставки.

Ирина Васильева родилась в Ленинграде в 1970 году. Окончила художественную школу при Академии Художеств и поступила в Свободную Академию, в мастерскую кино- и видеорежиссуры Юхананова. В 2004 году Ирина приняла участие в создании «Общества любителей живописи и рисования». Произведения художника находятся в коллекциях Русского музея, Красноярского художественного музея и других.

Ирина Роон родилась в Одессе в 1979 году. Окончила Одесское художественное училище имени Грекова, в котором учились ее родители. Член Международного союза художников IFA. 

– В 2001 году переехала в Санкт-Петербург, но не влилась в художественные круги города, ведя замкнутый образ жизни. В конце 2015 года Ирина начинает выходить из творческого кризиса. Она знакомится с работами художников круга Арефьева и достаточно стремительно меняет свои пристрастия. К началу 2017 года Ирина Роон уже совершенно сформировавшийся художник, – говорят организаторы выставки. – Творческая задача Ирины – стремление минимальными средствами достичь максимальной выразительности, постараться передать в первую очередь настроение, скрытое в аскетизме цвета и формы. Поэтому ее живопись «звучит» слишком тихо и требует, чтобы зритель сам сделал шаг навстречу.

Работы Ирины Роон абсолютно узнаваемы, самостоятельны, и за последние годы успели украсить лучшие коллекции Санкт-Петербурга.

Художник Александр Пестерев родился в Грязовце в Вологодской области в 1958 году. Окончил Ивановское художественное училище. Член Союза художников России с 1997 года. Участник областных, межрегиональных, всероссийских и международных художественных выставок.

– В работе Александра Пестерева эмоциональные и яркие композиции сменяются почти монохромными, погруженными в себя созерцательными пейзажами и натюрмортами, – рассказывают организаторы выставки. – Художник работает в технике масляной живописи в жанрах пейзажа, натюрморта, развивая в своем творчестве пластические находки живописцев 20-го века.

Александру Пестереву близка тишина и неторопливость жизни в небольшом городе. Но сам художник утверждает, что место проживания, по сути, не влияет на творчество. Для него процесс творчества близок ритуалу.

Произведения Александра Сергеевича Пестерева – это философские высказывания автора. Они «закодированы» в создаваемых им художественных образах, откликаясь в тонких нюансах живописного строя его палитры.

Произведения художника находятся в коллекциях ВОКГ, ВГИАХМЗ, ТМО, ПГИАХМЗ, арт-галерее «Красный Мост» в Вологде, в музее современного искусства «Эрарта», в ЦВЗ «Манеж» в Санкт-Петербурге.

Посетить выставку можно до 16 апреля в картинной галерее "Красный мост" по адресу: Вологда, Набережная 6-й Армии, ежедневно с 10:00 до 18:00. Выходной – пятница.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: выставка, художники

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце жители дома вызвали полицию, так как из ванны почти сутки доносился плач ребенка
В двух медучреждениях Вологды по требованию прокуратуры стали использовать купленное ранее оборудование
Разделение Вологды на уборку города по частям привело к скандалам
В Вологде пропала 12-летняя девочка
Вологодский предприниматель пытался сэкономить на отоплении, отключив радиаторы в здании, но ему все равно пришлось платить
«Вологодавтодор» взял все контракты по содержанию региональных дорог
Погибший в СВО младший лейтенант Андрей Кошуков будет похоронен в Тотемском районе
Вологжанка через суд лишила бывшего мужа права на получение выплаты за погибшего сына-военнослужащего
Жители улицы Конева жалуются на затянувшийся ремонт перекрестка улиц Конева и Воркутинской
В Вологде ищут женщину, которая платила в магазинах чужой банковской картой

Похожие новости

Выставка работ новгородского художника-авангардиста Стоса Карпова открывается в Вологде

На открытии 26 марта пройдет конкурс, призом в котором станет картина Стоса Карпова

195
0

О женском образовании в дореволюционной России расскажет новая выставка в Вологде

Это итоговая выставка проекта «Прошло 100 лет: мы изменились?»

815
0

Лекция о роли малых рек в городах пройдет в Вологде 18 марта

Мероприятие пройдет на площадке выставки «Малая река большого города» в Вологодском музее-заповеднике

1005
0

Пейзажи и натюрморты Галины Дементьевой представлены в Шаламовском доме в Вологде

Галина Дементьева — известный в Вологде художник-педагог

902
0

Работы художника-модельера Нины Вороновой представлены в Вологде

Выставка работает в Доме Корбакова

899
0

Выставка, посвященная сестрам Эндауровым, открылась в Доме-музее Александра Можайского

В экспозиции представлены фотографии, документы, девичьи предметы 19 – начала 20 веков, рисунки и открытки Елизаветы Бем и Любови Эндауровой

1520
0

100-летие со дня рождения фотографа Церковницкого отмечают в Кириллове

Вечер памяти прошел в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике

789
0

Выставка украшений и композиций для оформления интерьера откроется в Вологде 10 марта

Автор работ – художник по металлу Сергей Поздняков

1018
0

Две выставки работ художницы Евгении Марочко работают в Вологде

Мероприятия приурочены к юбилею художницы

894
0

Ежегодная выставка картин «Педагог и наставник» откроется 2 марта в Вологде

На картинах представлены образы учителя и ученика, звонкая страна детства

886
0

Открытие выставки художника Аркадия Полякова состоится в Вологде 1 марта

Вход свободный

688
0

Сказочные картины и исторические работы художника Алексея Смирнова будут представлены на выставке в Вологодском кремле

Выставка «Там на неведомых дорожках…» откроется 3 марта в Вологодском музее-заповеднике 

1450
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Поставщики предупредили о повышении цен на рис в России на 10%-30%
Выставка живописи трех художников проходит в галерее «Красный мост» в Вологде
Жителя Грязовецкого района осудили за незаконную заготовку леса с ущербом в почти три миллиона рублей
Сотрудники Росгвардии Вологодской области остановили на трассе горящий автомобиль
В прошлом году в Вологодской области закрылось в два раза больше организаций, чем открылось
Православные краеведческие чтения пройдут в Вологде 23 марта
Алина Пеклецова завоевала серебряную медаль Чемпионата России по лыжным гонкам
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

5182
0
19.03.2023 [БлогоVO]

Прогулка по Красавино

638
0
20.03.2023 [Обзор Прессы]

«Возродим храм - возродим край!»

333
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика