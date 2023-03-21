Выставка живописи трех художников проходит в галерее «Красный мост» в Вологде

Выставка живописи «Две + один» проходит в картинной галерее «Красный мост» в Вологде.

Здесь представлены работы трех художников: Ирины Васильевой, Ирины Роон и Александра Пестерева.

Ирина Васильева – петербургский художник-график, автор многочисленных работ жанровых и сюжетных серий, предметных натюрмортов и портретов, выполненных в технике линогравюры. Ее живопись – про город, про окрестности, про жизнь людей и вещей.

– Ирина – наследница традиций живописцев «арефьевского круга», участница выставок группы «Митьки», воспитанница классической школы искусства, верная спутница художников ленинградского андеграунда. Ее художественный язык прост и лаконичен, творческая манера невероятно эмоциональная и убедительная. У Ирины Васильевой свой яркий и неповторимый стиль, огромный творческий потенциал и жизнеутверждающая позиция, – говорится в анонсе выставки.

Ирина Васильева родилась в Ленинграде в 1970 году. Окончила художественную школу при Академии Художеств и поступила в Свободную Академию, в мастерскую кино- и видеорежиссуры Юхананова. В 2004 году Ирина приняла участие в создании «Общества любителей живописи и рисования». Произведения художника находятся в коллекциях Русского музея, Красноярского художественного музея и других.

Ирина Роон родилась в Одессе в 1979 году. Окончила Одесское художественное училище имени Грекова, в котором учились ее родители. Член Международного союза художников IFA.

– В 2001 году переехала в Санкт-Петербург, но не влилась в художественные круги города, ведя замкнутый образ жизни. В конце 2015 года Ирина начинает выходить из творческого кризиса. Она знакомится с работами художников круга Арефьева и достаточно стремительно меняет свои пристрастия. К началу 2017 года Ирина Роон уже совершенно сформировавшийся художник, – говорят организаторы выставки. – Творческая задача Ирины – стремление минимальными средствами достичь максимальной выразительности, постараться передать в первую очередь настроение, скрытое в аскетизме цвета и формы. Поэтому ее живопись «звучит» слишком тихо и требует, чтобы зритель сам сделал шаг навстречу.

Работы Ирины Роон абсолютно узнаваемы, самостоятельны, и за последние годы успели украсить лучшие коллекции Санкт-Петербурга.

Художник Александр Пестерев родился в Грязовце в Вологодской области в 1958 году. Окончил Ивановское художественное училище. Член Союза художников России с 1997 года. Участник областных, межрегиональных, всероссийских и международных художественных выставок.

– В работе Александра Пестерева эмоциональные и яркие композиции сменяются почти монохромными, погруженными в себя созерцательными пейзажами и натюрмортами, – рассказывают организаторы выставки. – Художник работает в технике масляной живописи в жанрах пейзажа, натюрморта, развивая в своем творчестве пластические находки живописцев 20-го века. Александру Пестереву близка тишина и неторопливость жизни в небольшом городе. Но сам художник утверждает, что место проживания, по сути, не влияет на творчество. Для него процесс творчества близок ритуалу. Произведения Александра Сергеевича Пестерева – это философские высказывания автора. Они «закодированы» в создаваемых им художественных образах, откликаясь в тонких нюансах живописного строя его палитры.

Произведения художника находятся в коллекциях ВОКГ, ВГИАХМЗ, ТМО, ПГИАХМЗ, арт-галерее «Красный Мост» в Вологде, в музее современного искусства «Эрарта», в ЦВЗ «Манеж» в Санкт-Петербурге.

Посетить выставку можно до 16 апреля в картинной галерее "Красный мост" по адресу: Вологда, Набережная 6-й Армии, ежедневно с 10:00 до 18:00. Выходной – пятница.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.