Жителя Грязовецкого района осудили за незаконную заготовку леса с ущербом в почти три миллиона рублей

21.03.2023 [Общество]

В Грязовецком районе суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

Установлено, что в период с 01 сентября 2019 года по 30 апреля 2021 подсудимый, являясь директором ООО «Вологодская деревня» предложил знакомому Т. помочь в заготовке древесины, выделяемой гражданам для собственных нужд, на возмездной основе. О предложении Т. рассказал своей жене, которой принадлежит земельный участок, для строительства на котором могла быть выделена древесина. Жена Т. согласилась и оформила на имя подсудимого доверенность, с помощью которой тот подал заявления на выделение леса в Усть-Кубинский и Грязовецкий территориальные отделы. Впоследствии он заготовил лес и в том, и в другом лесничествах. Часть заготовленной древесины он отдал владелице участка, а часть оставил себе. Общая сумма ущерба от его действий составила 2 981 927 рублей.

«Подсудимый вину в совершении преступления не признал, суду показал, что лесозаготовкой занимается больше 7 лет. По просьбе Т.  оказывал помощь в выделении древесины и последующей заготовке. Подал заявления от ее имени в Грязовецкое и Усть-Кубинское лесничества, чтобы повысить шансы положительного принятия решения. Умысла на заключение двух договоров от имени одного лица не имел, надеялся, что сотрудники лесничества отслеживают, реализовано ли право гражданина на выделение древесины, поскольку по другим гражданам ему приходили отказы в заключении договора», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд назначил мужчине наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. С него также взыскали сумму ущерба. Осуждённый пытался обжаловать приговор, но его оставили без изменений.

Тэги: черные лесорубы, заготовка леса, нарушение, суд, приговор
Фото пресс-службы УФСБ по Вологодской области

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