Сотрудники Росгвардии Вологодской области остановили на трассе горящий автомобиль

21.03.2023 [Политика]

Сотрудники Росгвардии остановили на трассе автомобиль с загоревшимся колесом на федеральной трассе

ЧП произошло в 8 часов утра в Вологодской области. Наряд Росгвардии, возвращаясь из служебной командировки, в Шекснинском районе обратил внимание на идущий впереди грузовой автомобиль. Одно из колес Фредлайнера дымилось, однако водитель продолжал движение. Росгвардейцы включили проблесковые маяки и остановили грузовой автомобиль. С помощью автомобильного огнетушителя и подручных средств сотрудники Росгвардии помогли водителю потушить огонь.

Мужчина 1979 г. р. пояснил, что не обратил внимание на дым, приняв его за брызги грязи и воды из-под колес. 

Тэги: огонь, Росгвардия
Фото управлении Росгвардии по Вологодской области

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