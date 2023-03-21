Сотрудники Росгвардии Вологодской области остановили на трассе горящий автомобиль

Сотрудники Росгвардии остановили на трассе автомобиль с загоревшимся колесом на федеральной трассе

ЧП произошло в 8 часов утра в Вологодской области. Наряд Росгвардии, возвращаясь из служебной командировки, в Шекснинском районе обратил внимание на идущий впереди грузовой автомобиль. Одно из колес Фредлайнера дымилось, однако водитель продолжал движение. Росгвардейцы включили проблесковые маяки и остановили грузовой автомобиль. С помощью автомобильного огнетушителя и подручных средств сотрудники Росгвардии помогли водителю потушить огонь.

Мужчина 1979 г. р. пояснил, что не обратил внимание на дым, приняв его за брызги грязи и воды из-под колес.