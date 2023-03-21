В прошлом году в Вологодской области закрылось в два раза больше организаций, чем открылось

Вологдастат отчитался о демографии организаций Вологодской области в 2022 году

На 1 января 2023 года в учтено 31759 организаций и филиалов Вологодской области. Наибольшее число организаций области (22%) занято оптовой и розничной торговлей.

Основная доля организаций находится в городах Вологде (14358) и Череповце (10140). На муниципальные округа и районы приходится 7261 организация.

В 2022 году в Вологодской области зарегистрировано 1618 организаций и филиалов, официально ликвидировано 3257. Преобладание официально ликвидированных над зарегистрированными организациями коснулось, в большей мере, торговли — в 2,5 раза и строительства — в 3 раза. Превышение зарегистрированных организаций над официально ликвидированными характерно для деятельности в области информации и связи и социального обеспечения. Уточнили в Вологдастате.