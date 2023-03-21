Православные краеведческие чтения пройдут в Вологде 23 марта

Православные краеведческие чтения «Святыни Северной Фиваиды: возрождение» пройдут в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина 23 марта.

Это будет совместный проект Вологодской духовной семинарии и Областной универсальной научной библиотеки, который состоится в рамках Дня православной книги. Чтения «Святыни Северной Фиваиды» проводятся с 2010 года.

На этот раз мероприятие посвящается возрождению святынь Северной Фиваиды.

– Вниманию слушателей будут представлены выступления по истории Троицкого Авнежского монастыря, храма священномученика Власия Севастийского города Вологды, судьбе Петра Василевского, протоиерея храма Иоанна Предтечи в Рощенье города Вологды, возрождению женского монашества и духовного образования на Вологодской земле, а также отражению истории монастырей и храмов нашей области на страницах журнала «Вологодский ЛАД», – говорится в анонсе чтений.

В мероприятии примут участие проректор по научно-методической работе Вологодской духовной семинарии Алексей Красиков, редактор журнала «Вологодский ЛАД» Андрей Сальников, секретарь комиссии по канонизации Вологодской епархии Владимир Липовецкий, педагог-организатор духовно-просветительского центра «Северная Фиваида» Сергей Зайцев, преподаватель Вологодского педагогического колледжа Елена Кирилова, исследователь Ольга Шестерикова.

Также в рамках чтений состоится открытие книжной выставки «Богословское образование: вчера и сегодня» из фондов библиотеки Вологодской духовной семинарии.

Приглашаются все желающие.

Начало 23 марта в 16:00 по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, зал № 12.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).

