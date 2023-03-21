Алина Пеклецова завоевала серебряную медаль Чемпионата России по лыжным гонкам.



Вологжанка сегодня финишировала второй в гонке на 10 км. свободным стилем. Её отставание от лидера Екатерины Смирновой из Тюменской области cоставило всего 2,1 секунды. Тройку лидеров замкнула ещё одна хозяйка лыжни - Елизавета Патрина.



Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 18 по 26 марта.

