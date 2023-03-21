Алина Пеклецова завоевала серебряную медаль Чемпионата России по лыжным гонкам.
Вологжанка сегодня финишировала второй в гонке на 10 км. свободным стилем. Её отставание от лидера Екатерины Смирновой из Тюменской области cоставило всего 2,1 секунды. Тройку лидеров замкнула ещё одна хозяйка лыжни - Елизавета Патрина.
Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 18 по 26 марта.
Алина Пеклецова завоевала серебряную медаль Чемпионата России по лыжным гонкам
Алина Пеклецова завоевала серебряную медаль Чемпионата России по лыжным гонкам.
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