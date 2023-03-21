С начала года 11 человек в Вологде получили ВИЧ-статус

21.03.2023 [Общество]

Согласно данным вологодского Центра СПИД с начала января в  Вологде выявили 11 случаев заражения вирусом иммунодефицита человека. В целом по Вологодской области в январе и феврале этого года положительный ВИЧ-статус получили 47 жителей. В прошлом году за аналогичный период было выявлено 65 случаев. 

Сейчас показатель заболеваемости ВИЧ в регионе составляет 4,1 на 100 тысяч населения. Снижение отмечается на 27,1%.

Чаще всего инфекция передается половым путем. Таких случаев заражения 79,3%.

20,7% человек заразились по причине наркотиков. В большинстве случаев диагноз поставлен мужчинам и женщинам в возрасте старше 40 лет. Их количество составляет 53% от общего числа заболевших. Еще 32% – это вологжане в возрасте от 31 до 39 лет, 15% – от 18 до 30 лет. С начала этого года 16 ВИЧ-инфицированных вологжан скончались, в том числе четыре человека – непосредственно от ВИЧ. 

Узнать свой статус можно бесплатно в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, который расположен в Вологде на улице Щетинина. При желании процедуру можно пройти анонимно. 

Тэги: ВИЧ, СПИД

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