Выставка работ новгородского художника-авангардиста Стоса Карпова открывается в Вологде

Выставка «Аффинаж» новгородского художника-авангардиста Стоса Карпова откроется 26 марта в вологодской арт-галерее-студии «Наш 21-й век».

– Основная концепция выставки проявление собственного «я» через творчество, художник называет это «яизмом», – поясняют организаторы.

Сам художник поясняет, что «яизм» не является стилем или жанром живописи. По его мнению, это определенная философская и духовная практика, которая осуществляется с применением различных художественных методов, цель которых – поиск своего высшего «я». Картины и другие объекты этого поиска – это лишь зафиксированные отблески этого высшего состояния и по своей сути медитативны.

– Я считаю творчество своеобразной магической силой и мощной практикой, которая может открыть то, что скрыто и не проявлено, – говорит художник.

На торжественном открытии выставки, которое состоится 26 марта в 16:00 Стос Карпов проведет свой традиционный перформанс «Артлектрика №40» – по счету он 40-й у автора – в котором могут принять участие все желающие.

Также на открытии пройдет бесплатный конкурс среди посетителей. Победитель получит приз —картину Стоса с дарственной надписью.

– Честно говоря, я пока не понял Вологду, но ее творческая аура – зазеркальный вариант новгородской. И тут, и там – русская провинция со своими провинциальными «ценностями» и «священными коровами», но разный биоритм и точки восприятия искусства. В Новгороде – избыток местячкового жлобства, не позволяющего миру искусства обновляться и быть живым, а не туристическим дополнением к какой-нибудь «охинее» сто тридцать второй свежести, – пишет художник на своей странице в социальной сети.

Посетить выставку «Аффинаж» можно будет с 26 марта по 23 апреля в арт-галерее-студии «Наш 21-й век» по адресу: Вологда, Воркутинская, 7.

Помимо основной экспозиции, в залах галереи работает выставка детских рисунков «Шаг во Вселенную».

Возрастных ограничений нет.

