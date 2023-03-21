Жителя Тарногского района осудили за покушение на убийство знакомого, который выжил благодаря прохожим

21.03.2023 [Происшествия]

Жителя Тарногского района осудили за покушение на убийство знакомого

Суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима

В Тарногском районе суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство знакомого.

Установлено, что инцидент произошёл в селе Тарногский Городок в сентябре 2021 года. Фигуранты выпивали в салоне легкового автомобиля и поссорились. Тогда у подсудимого возник умысел вывезти 34-летнего потерпевшего в лес.

«В ночное время осуществив поездку к лесному массиву на расстояние 12 км и высадив пассажира, водитель несколько раз ударил того неустановленным твердым предметом по голове, сбив с ног. Затем обвиняемый уехал, оставив неподвижно упавшего знакомого в малолюдном месте», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Очнувшегося пострадавшего заметили проезжавшие мимо люди и вызвали ему «скорую». Мужчине был причинён тяжкий вред здоровью.

Осуждённому назначено наказание в виде четырёх лет колонии строгого режима. С него также взыскали 385 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: убийство, покушение, суд, срок

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