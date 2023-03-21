Вологжанин завоевал бронзовую медаль на заключительном этапе Кубка России по ездовому спорту

Вологжанин Алексей Перевозчиков завоевал бронзовую медаль на заключительном этапе Кубка России по ездовому спорту, (снежные дисциплины).



Соревнования прошли с 17 по 20 марта 2023 года в Екатеринбурге, ГАУ СО СШОР «Уктусские горы».



Алексей Перевозчиков занял 3 место в дисциплине нарта-спринт 4 собаки.