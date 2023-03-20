Более 2200 заявок поступило для участия в проекте «Народный бюджет» в 2023 году.

Проект стартовал в 2015 году по инициативе главы региона Олега Кувшинникова. По сравнению с 2022 годом количество поданных заявок от жителей в этом году увеличилось с 2107 до 2229. С каждым годом увеличивается и размер субсидии из областного бюджета. В 2023 он составил 500 млн рублей (в прошлом году на реализацию проектов было направлено почти 406 млн рублей).

Подробнее об итогах заявочной кампании в рамках проекта «Народный бюджет» рассказал на оперативном совещании регионального Правительства, заместитель Губернатора, начальник Департамента внутренней политики Правительства области Евгений Богомазов.

«Количество проектов, которые получат субсидию из областного бюджета в 2023 году, — 1373. Больше всего одобренных заявок из Вологодского, Великоустюгского округов и Череповецкого района. Цель „Народного бюджета“ — вовлечь население в общественное самоуправление и реализацию проектов развития территорий муниципальных образований. Напомню, что 70% финансирования проекта — доля областного бюджета, не более 25% — местный бюджет и средства бизнеса, не менее 5% — средства населения», — отметил Евгений Богомазов.

Среди одобренных заявок порядка 437 проектов направлены на благоустройство тротуаров, пешеходных мостов, озеленение территории, устройство площадок для ТБО. 266 проектов — это строительство и ремонт детских и спортивных площадок, стадионов, мест массового отдыха людей. 232 проекта — водоснабжение: ремонт колодцев и водопроводов. Остальные общественные инициативы направлены на ремонт домов культуры, приобретение оборудования, устройство уличного освещения, установку и ремонт памятников, ремонт теплотрасс, котельных и другое.