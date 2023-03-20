В Вологде задержали подозреваемого в сбыте фальшивых денег

20.03.2023 [Происшествия]

В Вологде сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Череповца, подозреваемого в сбыте фальшивых денег.

Заявления о выявлении двух подозрительных пятитысячных купюр поступили из магазина на улице Гагарина и от местного предпринимателя.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УМВД России по г. Вологде установили, что женщина расплатилась данной купюрой за продукты питания. Со слов вологжанки, деньги ее попросил разменять незнакомый ей мужчина. После покупки, продукты она оставила себе, а сдачу отдала ему», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Задержанный рассказал, что нашёл купюры на улице Гагарина. Он засомневался в их подлинности и решил сбыть через незнакомых людей. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Тэги: фальшивые банкноты, уголовное дело
Фото пресс-службы областного УМВД

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