В Вологодской полиции рассказали, как мошенники крадут деньги с помощью QR-кода

20.03.2023 [Общество]

В УМВД России по Вологодской области рассказали о новом способе мошенничества, и способах защиты от мошенников. Обман с помощью QR-кода для хищения наличных денег у граждан сейчас набирает популярность у мошенников.

«Как правило, схема выглядит следующим образом: Вам поступает звонок якобы от сотрудника банка или сотрудника правоохранительных органов. Звонивший сообщает, что на вас оформлен кредит (либо ваши накопления пытаются снять мошенники). Чтобы аннулировать займ или сохранить свои сбережения  нужно оформить кредит на себя самостоятельно (так, вы якобы исчерпаете свой „кредитный потенциал“), либо снять все свои деньги со счетов и перевести на „безопасный счет“. Затем, подойти к банкомату, сфотографировать QR-код с экрана и отправить его звонившему. В этот момент вы разрешаете доступ незнакомцу к вашим дальнейшим финансовым операциям», — говорят в полиции.

Получив код, мошенники получают полный контроль над банкоматом. Затем аферисты выбирают счет, на который нужно зачислить деньги. После, мошенники дистанционно дают команду, по которой у банкомата открывается купюроприемник, в него потерпевший кладет деньги и самостоятельно подтверждает операцию. В этот момент денежные средства и квитанции о зачислении средств отправляются аферисту.

В полиции напоминают, что служба безопасности банка НИКОГДА не звонит своим клиентам. Сотрудники банка не просят клиентов перевести деньги на новые счета, а при выявлении подозрительных операций карта блокируется АВТОМАТИЧЕСКИ.

Тэги: мошенники, QR-код

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