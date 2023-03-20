Мотивационная платформа с системой накопления баллов будет работать на базе Карты  жителя Вологды

В Вологде готовится к запуску цифровой проект «Карта жителя Вологды», который реализуется Администрацией города Вологды при поддержке платежной системы «Мир». Проект предполагает создание банковской карты на базе платежной системы «Мир» с системой доступа к городской среде, транспортной карте, льготам и программам лояльности от городского бизнеса. Также частью Карты жителя Вологды станет мотивационная платформа с системой накопления баллов за участие в городских мероприятиях.

«Карта жителя с системой кэшбэков и программой лояльности от предприятий есть в целом ряде городов. Но мы, одни из немногих в России, создаем на ее базе еще и мотивационную платформу с системой накопления баллов за социальную активность горожан. Поясню, как это работает. Люди участвуют в городских проектах, список которых мы сейчас определяем, и получают за это на карту баллы. На специальном информационном ресурсе, который сейчас в стадии разработки, будет создан своего рода магазин поощрений, бонусов от партнеров проекта. Там будет четко указано, какую услугу можно бесплатно получить за то или иное количество баллов. Ну, например, одним из первых партнеров бонусной программы стал бассейн „Динамо“. То есть, баллы можно будет обменять на бесплатное посещение бассейна. Конечно, список таких партнеров будет пополняться», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Бассейн «Динамо» стал первым партнером бонусной программы в рамках Карты жителя Вологды. Уже подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве с Центром содействия развитию предпринимательства, который является оператором цифрового проекта.

«В рамках проекта бассейн предоставит 200 бесплатных посещений. Ими смогут воспользоваться вологжане, накопившие баллы на мотивационной платформе Карты жителя Вологды. Для нас это очень важный проект. Хочется, чтобы вологжане полюбили не только лыжи, легкую атлетику, футбол и волейбол, но и плавание. Это вклад в здоровье. Участием в проекте мы привлекаем жителей Вологды к занятиям физической культурой, делаем их еще более доступными», — сказала руководитель бассейна «Динамо» Ольга Алферьева.

В дальнейшем руководство спортивного учреждения планирует предоставить дополнительные льготы для держателей карты в рамках программы лояльности.

Напомним, ранее партнерами проекта стали четыре крупных банка: ВТБ, «Совкомбанк», СЕВЕРГАЗБАНК и «Вологжанин». В любом из них можно будет оформить Карту жителя Вологды, кроме того, банки задействуют в проекте и своих партнеров в разных сферах, вовлекая их в программу лояльности.

Напомним, проект «Карта жителя Вологды» стартует в апреле 2023 года. Дизайн карты уже определен: банкам, которые будут заниматься выпуском карт, предложено 4 варианта на выбор в двух цветовых исполнениях. Выпуск и обслуживание карты будут для жителей Вологды бесплатными.

Добавим, создание «Карты жителя Вологды» является этапом городского проекта «Цифровая трансформация», который входит в «Стратегию-2030», принятую в областной столице.