В Шекснинском районе двое детей оказались на дрейфующей льдине

В Шекснинском районе на реке Шексна семилетний и девятилетний школьники оказались на дрейфующей льдине, сообщат ИА «Вологда Регион».

По данным издания, инцидент произошёл недалеко от деревни Нифантово 19 марта. Детей на льдине заметил местный житель и сообщил об этом спасателям. Школьники не пострадали и смогли сами выбраться из реки, когда льдину прибило к берегу.

Обстоятельства происшествия, в том числе, почему дети оказались на реке без присмотра родителей, устанавливаются. Возбуждено дело об административном правонарушении.