В Шекснинском районе двое детей оказались на дрейфующей льдине

20.03.2023 [Происшествия]

В Шекснинском районе на реке Шексна семилетний и девятилетний школьники оказались на дрейфующей льдине, сообщат ИА «Вологда Регион».

По данным издания, инцидент произошёл недалеко от деревни Нифантово 19 марта. Детей на льдине заметил местный житель и сообщил об этом спасателям. Школьники не пострадали и смогли сами выбраться из реки, когда льдину прибило к берегу.

Обстоятельства происшествия, в том числе, почему дети оказались на реке без присмотра родителей, устанавливаются. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Тэги: дети, льдины
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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