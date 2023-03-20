Жителям Вологодской области предлагают принять участие в переписи воробьев

20.03.2023 [Общество]

Жителям Вологодской области предлагают принять участие в переписи воробьев.

Всероссийская перепись воробьев «Воробьи на кустах» проводится в этом году с 20 по 26 марта.

Акция «Воробьи на кустах» приурочена к празднику День воробья, который отмечается 20 марта по инициативе ученых, которые заметили сильное снижение численности этих птиц в населенных пунктах. 

– К сожалению, и по сей день воробьев становится все меньше. Особенно страдает популяция домового воробья, численность которого во многих обследованных регионах снизилась катастрофически. Международный день воробья напоминает нам о том, что даже самые обычные виды могут стать уязвимыми, – говорится на странице Союза охраны птиц России.

Причины снижения численности воробьев в городах пока не ясны. Есть разные версии о том, почему это происходит. Организаторы акции перечисляют следующие причины:

  • повсеместное «закатывание» улиц в асфальт и тротуарную плитку;
  • выкашивание газонов до созревания на них семян;
  • внедрение в городах мусорных баков закрытого типа;
  • увеличение численности ястреба-перепелятника в городах;
  • обработка зеленых насаждений от насекомых, которыми птицы выкармливают птенцов;
  • вышки сотовой связи и др.

Всего в России насчитывают семь видов воробьев. Самые распространенные и всем известные виды – это домóвый и полевой воробей. Помимо них встречается черногрудый (Кавказ и Крым), каменный (Кавказ, Алтай), монгольский земляной (Алтай), снежный (Кавказ, Алтай) и рыжий (о. Сахалин) воробей.

В переписи воробьев, при заполнении анкет, все виды считаются отдельно.

Полевого и домóвого воробья легко можно отличить.

Полевой воробей — это птица с полностью коричневой шапочкой на голове. Отличительный признак – ярко-белые щеки и черные пятна на них. Самцы и самки полевого воробья абсолютно одинаковы и внешне никак не отличаются.

У домóвого воробья самцы и самки окрашены по-разному. Самцы яркие, с коричнево-серой головой. Обратите внимание – верх головы у них серый. Щечки белые без всяких пятен. Самки окрашены тускло, не имеют ярких тонов в оперении.

– Принять участие в переписи воробьев могут все желающие. Для этого в один из дней за время переписи, с 20 по 26 марта, необходимо пройтись по окрестностям своего дома или школы, можно провести учет в своем дворе или прогуляться по улицам города и посчитать воробьев. Домовых и полевых воробьев считать следует отдельно. Для переписи воробьев подойдет как учет отдельных особей на кормежке, так и поиск «воробьиного куста» - места, где собирается на отдых стайка воробьев, чаще всего они выбирают для этого густой декоративный кустарник. Для каждого куста важно зафиксировать адрес/координаты. Для каждого куста на сайте eurobirdwatch.ru заполняется отдельная анкета, – поясняют организаторы.

В анкете на сайте eurobirdwatch.ru указывается:

  • место, где вы проводили перепись (номера домов, названия улиц или координаты);
  • тип застройки (многоэтажная, малоэтажная сельская, отсутствие застройки – парк и т.д.);
  • количество домóвых, полевых и воробьев других видов;
  • фамилию, имя и отчество учетчиков.

Анкеты принимаются на сайте eurobirdwatch.ru до 26 марта 2023 года включительно.

После 1 апреля в вашем профиле на сайте eurobirdwatch.ru будет доступен для скачивания сертификат участника.

Если вы во время учетов делали фотографии воробьев, их можно загрузить на сайт INaturalist.org – это позволит ученым в кратчайшие сроки составить карту распространения данных видов.

Организаторы акции: Союз охраны птиц России (rbcu.ru), Некоммерческое партнерство содействия развитию орнитологии «Птицы и Люди» (birder.ru), проект «Улитка Марта» (dzen.ru/ulitkamarta).
 

Тэги: птицы, воробьи

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