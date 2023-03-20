Жителя Вологды осудили за «телефонный терроризм»

В Вологде суд вынес приговор 45-летнему ранее судимому местному жителю, признанному виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

«Суд установил, что подсудимый в октябре 2022 года, находясь в гостях у своей знакомой на улице Горького, изрядно злоупотребив спиртными напитками, позвонил на линию „112“ и сообщил о готовящемся взрыве в отделе полиции № 3 УМВД России по г. Вологда», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

В ходе проверки информация не подтвердилась. В суде мужчина полностью признал вину, но не смог пояснить мотивы своих действий. Ему назначено наказание в виде полутора лет колонии строгого режима.