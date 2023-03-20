В Череповце жители дома вызвали полицию, так как из ванны почти сутки доносился плач ребенка

В Череповце в одной из квартир из ванны почти сутки доносился плач ребенка. Его после 22.00 услышали соседи. Пишет газета Речь.

Плач был не очень громкий, но звучал почти сутки и соседи вызвали спасателей и полицию. Дверь сотрудникам правоохранительных органов никто не открыл и ее пришлось вскрывать.

За дверью оказался 60-летний мужчина в трусах, который рассказал, что никакого ребенка в квартире нет, а плач доносится из колонки.

Звук мужчина скачал в интернете и оставил колонку с ним в ванной комнате. Так он захотел отомстить соседу, с которым вышел словесный конфликт на лестничной площадке,

По материалам дела, которые были рассмотрены в рамках ч. 1 ст. 1.1 закона «Об административных правонарушениях в Вологодской области» — нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, хозяину детского плача вынесен штраф в размере 500 рублей.