Вологодский предприниматель пытался сэкономить на отоплении, отключив радиаторы в здании, но ему все равно пришлось платить

Вологодский предприниматель пытался сэкономить на отоплении, отключив радиаторы, но ему все равно пришлось платить.



В Вологде предприниматель, являясь собственником помещений цокольного этажа административного здания, решил отказаться от центрального теплоснабжения, перекрыв и демонтировав радиаторы отопления. Это было согласовано с отсальными собственниками зданий и помещений.

Управляющая компания при распределении между собственниками стоимости поступившего в здание тепла исключила помещения предпринимателя из общей площади здания.

Однако, одна из собственниц, тоже предприниматель посчитала, что такое решение необоснованно увеличило приходящуюся на ее долю плату за отопление помещений второго этажа и мест общего пользования.

Женщина обратилась в суд и потребовала взыскать с управляющей компании компенсацию излишних расходов на теплоснабжение за отопительные сезоны 2019–2021 годов.



Арбитражный суд удовлетворил иск.

«По результатам обследования здания экспертами установлено, что помещения цокольного этажа не были полностью лишены центрального теплоснабжения, поскольку, не смотря на демонтаж радиаторов, отапливались через блоки перекрытий с отапливаемыми помещениями первого этажа, а также через общие лестничные клетки. Теплопередача через смежные конструкции с отапливаемыми помещениями приводит к увеличению расходов других собственников на отопление, поэтому даже полная изоляция помещения от центрального отопления не освобождает собственника такого помещения от участия в оплате отопления мест общего пользования (лестниц, электрощитовых и т. д.) совместно с другими собственниками. Кроме того, демонтаж радиаторов осуществлен без соблюдения нормативных требований к порядку переустройства системы отопления и без соответствующей разрешительной документации, а значит, в любом случае не является основанием для освобождения предпринимателя Т. от оплаты потреблённой тепловой энергии», — пояснили в пресс-службе судов Вологодской области.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда без изменения.