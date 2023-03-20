«Северянка» возглавила турнирную таблицу Чемпионата России по волейболу

20.03.2023 [Спорт]

«Северянка» возглавила турнирную таблицу Чемпионата России по волейболу среди женских команды Высшей лиги "А"

В 9-м туре, игры которого принимала Анапа с 16 по 19 марта, череповчанки дважды переиграли «Омь» из Омска (3:0 и 3:1). И два раза, с одинаковым счётом 3:1, были сильнее ВК «Тюмень».

Главный тренер «Северянки» Роман Самбурский, подводя итоги тура отметил характер своей команды.

«Тур получился очень полезным, потому что удалось произвести ротацию состава по всем позициям, и сыграли совершенно разные по стилю матчи с Омском и Тюменью. Здорово, что пришлось проявлять характер и перебарывать соперника, у которого шла игра. Замены работали, рук никто не опускал, установки выполняли - это всё крайне полезно перед финальной частью чемпионата. Уже практически полностью девушки, влившиеся в состав по ходу сезона, интегрировались в схему работы команды. Если осенью были у нас целые партии, когда мы демонстрировали слабый волейбол даже без учета игры соперника, то сейчас уровень игры явно возрос. Все амплуа добавили в мощи, скорости, технике обработки мяча. Видно или не видно это болельщикам, не знаю, но мне, как тренеру, приятно осознавать, что девушки шагнули вперед. Еще один шажок надо сделать к финалам и показать там по-настоящему красивый волейбол», - сказал Роман Самбурский.

Череповчанки после этого тура возглавили турнирную таблицу Высшей лиги "А", набрав 28 очков в 34 матча. Опережая на 3 балла «ЮЗГУ-Атом». Но у команды из Курска есть две игры в запаса.

В заключительном туре предварительного этапа «Северянка» сыграет против «Анапы». Матч пройдет в Череповце 11 и 12 апреля.

Тэги: волейбол

ТОП НЕДЕЛИ

Губернатор Олег Кувшинников принял отставку начальника департамента строительства
В двух медучреждениях Вологды по требованию прокуратуры стали использовать купленное ранее оборудование
Разделение Вологды на уборку города по частям привело к скандалам
В Вологде определился подрядчик строительства Некрасовского моста
В Вологде пропала 12-летняя девочка
«Вологодавтодор» взял все контракты по содержанию региональных дорог
На территории Украины погиб офицер из Бабаевского района Алексей Дарушин
Погибший в СВО младший лейтенант Андрей Кошуков будет похоронен в Тотемском районе
В Вологде ищут женщину, которая платила в магазинах чужой банковской картой
Уникальный жилой комплекс с ФОКом и бассейном построят в Череповце

Похожие новости

Вологжанка стала победителем Кубка России по волейболу среди ветеранов

Марина Гальперина — Тренер СШОР «Витязь» — выступала за сборную Липецка

848
0

Череповецкие волейболистки стали серебряными призерами первенства России среди девушек до 18 лет

Соревнования прошли под Анапой в поселке Витязево с 15 по 25 февраля

1006
0

Четыре победы из четырех одержали волейболистки «Северянки»

Игры прошли в Череповце со 2 по 5 февраля

721
0

Доигровщик саратовского «Протона» пополнила состав волейбольного клуба «Северянка»

24-летняя волейболистка Владислава Коржова является чемпионкой Высшей лиги "А" 2020 года в составе ВК «Липецк»

1102
0

Вологодские спортсменки одержали победу на первенстве СЗФО по волейболу

Область представляла команда из Череповца

1059
0

Одна победа и три поражения, таков результат волейболисток череповецкой «Северянки» в 6-м туре Высшей лиги "А"

Матчи прошли в Калининграде с 12 по 15 января

817
0

«Вологда-Чеваката» в субботу одержала двенадцатую победу в женской баскетбольной Суперлиге

Вологжанки на выезде встречались с московским МБА-2

1009
0

Волейбольная команда «Воллей Тайм» завоевала бронзовые медали Межрегионального турнир

Турнир прошел в Костроме 12-15 декабря

1185
0

«Вологда-Чеваката» одержала победу над ивановской «Энергией» в десятом туре Чемпионата России по баскетболу

Эта победа стала 10-й для команды Виктора Данилова

904
0

Сборная Вологодской области завоевала 2 медали на Первенстве СЗФО по волейболу

У девушек — «золото», у юношей — «серебро»

1523
0

Четыре победы одержали волейболистки «Северянки» в туре Чемпионата России высшей лиги «А»

Третий тур череповчанки провели с 3 по 6 ноября в Анапе
 

806
0

Воспитанник вологодского волейбола вызван в Молодежную сборную России

Об этом сообщила главный тренер петербуржского «Зенита - 2» Татьяна Образцова

932
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповецком районе при пожаре погиб мужчина
В зоосаде в Великом Устюге медведи вышли из спячки
В Череповце жители дома вызвали полицию, так как из ванны почти сутки доносился плач ребенка
Вологодский предприниматель пытался сэкономить на отоплении, отключив радиаторы в здании, но ему все равно пришлось платить
«Северянка» возглавила турнирную таблицу Чемпионата России по волейболу
«Динамо» Вологда стало обладателем золотых медалей ММФЛ «Золотое кольцо»
Одну победу в трех матчах одержали вологодские баскетболистки во втором туре финального этапа за 5-8 места чемпионата Высшей лиги
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

5085
0
19.03.2023 [БлогоVO]

Прогулка по Красавино

361
0
13.03.2023 [Обзор Прессы]

И такие бывают

994
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика