«Северянка» возглавила турнирную таблицу Чемпионата России по волейболу среди женских команды Высшей лиги "А"



В 9-м туре, игры которого принимала Анапа с 16 по 19 марта, череповчанки дважды переиграли «Омь» из Омска (3:0 и 3:1). И два раза, с одинаковым счётом 3:1, были сильнее ВК «Тюмень».



Главный тренер «Северянки» Роман Самбурский, подводя итоги тура отметил характер своей команды.

«Тур получился очень полезным, потому что удалось произвести ротацию состава по всем позициям, и сыграли совершенно разные по стилю матчи с Омском и Тюменью. Здорово, что пришлось проявлять характер и перебарывать соперника, у которого шла игра. Замены работали, рук никто не опускал, установки выполняли - это всё крайне полезно перед финальной частью чемпионата. Уже практически полностью девушки, влившиеся в состав по ходу сезона, интегрировались в схему работы команды. Если осенью были у нас целые партии, когда мы демонстрировали слабый волейбол даже без учета игры соперника, то сейчас уровень игры явно возрос. Все амплуа добавили в мощи, скорости, технике обработки мяча. Видно или не видно это болельщикам, не знаю, но мне, как тренеру, приятно осознавать, что девушки шагнули вперед. Еще один шажок надо сделать к финалам и показать там по-настоящему красивый волейбол», - сказал Роман Самбурский.

Череповчанки после этого тура возглавили турнирную таблицу Высшей лиги "А", набрав 28 очков в 34 матча. Опережая на 3 балла «ЮЗГУ-Атом». Но у команды из Курска есть две игры в запаса.



В заключительном туре предварительного этапа «Северянка» сыграет против «Анапы». Матч пройдет в Череповце 11 и 12 апреля.