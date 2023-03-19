«Динамо» Вологда стало обладателем золотых медалей ММФЛ «Золотое кольцо».



Матчи заключительного тура Межрегиональной мини-футбольной лиги были сыграны в воскресение, 19 марта, в Легкоатлетическом манеже Ярославля.



В рамках тура мини-футбольный коллектив вологодского «Динамо» обыграл владимирский «Князь Владимир» (6:2) и «Кристалл» из Радужного (8:2).



Динамовцы стали победителями главных мини-футбольных соревнований Межрегионального объединения «Золотое кольцо» и теперь примут участие в финальном турнире Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд Первой лиги.



Финальный тур Первой лиги пройдет с 22 по 28 апреля в Ярославле. Местом проведения станет легкоатлетический манеж «Ярославль».