В сгоревшей бане в Вытегорском районе нашли тело мужчины

18.03.2023 [Происшествия]

Тело 60-летнего мужчины нашли при тушении пожара в бане в Вытегорском районе.

Сообщение о возгорании на улице 1-я Молодёжная в посёлке Депо поступило ночью 18 марта от местных жителей.

«При ликвидации огня спасательными подразделениями внутри бани было обнаружено тело проживавшего в ней мужчины», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По предварительным данным, при жизни погибший злоупотреблял спиртным и курил, не выходя на улицу. По факту гибели мужчины проводится процессуальная проверка.

Тэги: гибель человека, пожар, баня
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Губернатор Олег Кувшинников принял отставку начальника департамента строительства
Пешеходный переход на улице Северной в Вологде будет перенесен и оборудован светофором
Разделение Вологды на уборку города по частям привело к скандалам
В Вологде определился подрядчик строительства Некрасовского моста
В Вологде пропала 12-летняя девочка
В двух медучреждениях Вологды по требованию прокуратуры стали использовать купленное ранее оборудование
В Вологодской области смертность вновь превысила рождаемость
На территории Украины погиб офицер из Бабаевского района Алексей Дарушин
«Вологодавтодор» взял все контракты по содержанию региональных дорог
Погибший в СВО младший лейтенант Андрей Кошуков будет похоронен в Тотемском районе

Похожие новости

Женщина погибла при пожаре в Вологодском округе

Квартира, в которой случился пожар, принадлежит сожителю погибшей

942
0

В Междуреченском районе женщина погибла при пожаре в частном доме

Еще двое жильцов смогли сами выбраться на улицу до прибытия пожарных

1300
0

В Шексне арестовали подозреваемого в убийстве пенсионерки

Сын погибшей был госпитализирован с колото-резаными ранениями

1489
0

Один человек погиб и двое получили ранения в результате поножовщины в Шекснинском районе

Погибшая — 74-летняя пенсионерка — скончалась от полученных ран до приезда «скорой»

1624
0

Тело мужчины нашли у крыльца сгоревшего дома в Сямженском округе

В обстоятельствах его гибели разбираются следователи

981
0

В Вологодском округе мужчина погиб при пожаре из-за курения в постели

Семерым соседям погибшего пришлось эвакуироваться

1503
0

В Сокольском районе 86-летний водитель погиб в аварии, выехав на встречку

По предварительным данным, он не справился с управлением

1612
0

В Харовском районе поезд насмерть сбил пенсионерку

Обстоятельства происшествия устанавливаются

1440
0

В Вологде установили личность женщины, погибшей в ДТП в микрорайоне Зеленый город

Ей оказалась 82-летняя местная жительница

2091
0

В Вологде по факту гибели женщины, упавшей в ручей, возбуждено уголовное дело

Дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)

1935
0

В Вологде женщина погибла, упав в ручей

Инцидент произошёл на перекрестке улиц Сергея Преминина и Ловенецкого

2464
0

В Вологодском районе мужчина погиб при пожаре в дачном доме

Предварительная причина происшествия — неисправность электрооборудования

931
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В сгоревшей бане в Вытегорском районе нашли тело мужчины
Вологжанка одержала победу на Чемпионате России по спортивному ориентированию
Мошенники обманули пенсионерку из Вологды на два миллиона рублей
В Вологде женщина отравилась угарным газом при пожаре в квартире
Пробные занятия по хоккею и фигурному катанию начинаются в новом ледовом дворце между улицами Молодежная и поэта Романова
Карту опасных мест для выхода на лед составили в Вологде
Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала россиян не покупать новые джинсы каждый сезон
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

4898
0
17.03.2023 [БлогоVO]

В каком состоянии после демонтажа окажутся мосты и не потребуется ли их срочный ремонт, пока неизвестно

1087
0
13.03.2023 [Обзор Прессы]

И такие бывают

851
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика