В сгоревшей бане в Вытегорском районе нашли тело мужчины

Тело 60-летнего мужчины нашли при тушении пожара в бане в Вытегорском районе.

Сообщение о возгорании на улице 1-я Молодёжная в посёлке Депо поступило ночью 18 марта от местных жителей.

«При ликвидации огня спасательными подразделениями внутри бани было обнаружено тело проживавшего в ней мужчины», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По предварительным данным, при жизни погибший злоупотреблял спиртным и курил, не выходя на улицу. По факту гибели мужчины проводится процессуальная проверка.