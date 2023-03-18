Мошенники обманули пенсионерку из Вологды на два миллиона рублей

60-летняя жительница Вологды стала жертвой мошенников.

Она рассказала полицейским, что ей звонили неизвестные люди, которые представились сотрудниками центробанка, правоохранительных органов и портала госуслуг.

«Они убедили вологжанку, что ее банковскому счету угрожает опасность, а персональные данные скомпрометированы. Собеседники убедили женщину сначала перевести им 1 миллион 800 тысяч личных сбережений, а потом еще оформить несколько кредитов и также перевести на сторонние счета под диктовку», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.