В Вологде женщина отравилась угарным газом при пожаре в квартире

18.03.2023 [Происшествия]

В Вологде 43-летняя недееспособная женщина отравилась угарным газом при пожаре в квартире дома № 118 на улице Горького.

Сообщение о возгорании поступило 17 марта в 23:53. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадавшая находилась в квартире одна, её опекуна — старшей сестры — в тот момент не было дома. Женщина смогла сама выйти на улицу до прибытия пожарных, госпитализация ей не потребовалась.

Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнём со стороны пострадавшей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: угорели, пожар, пострадавшая, неосторожность
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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