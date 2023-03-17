Карту опасных мест для выхода на лед составили в Вологде

17.03.2023 [Общество]

Температура воздуха повысилась и лед на реке Вологде становится непрочным. Во многих местах ледовое покрытие водоема уже не может выдержать вес человека. 

Специалисты Центра гражданской защиты города Вологды осмотрели реку с квадрокоптера и составили карту опасных участков реки.

– Запрет выхода на лед в Вологде действует с 15 марта. Мы ежедневно проводим мониторинг ледовой обстановки на реке. Сейчас происходит активное таяние льда, он становится рыхлым, между слоями наблюдается вода. Ледовый покров уже не может выдержать вес человека. Открытые участки воды сейчас образовались на реке в Центральной части города и у микрорайона Прибрежный, в Лукьяново, Михальцево, Прилуках, Затоне и вблизи улицы Речная. Именно эти участки и нанесены на карту опасных мест, актуальную на данный момент. Карта будет актуализироваться еженедельно, – говорит Олег Пономарев, начальник Центра гражданской защиты населения города Вологды.

Сейчас уже установлены предупредительные аншлаги на берегах реки Вологды и у городских прудов в парках и скверах. Они ограничивают выход людей и выезд автомобилей на лед.

Нарушителям этого запрета грозит штраф от 1000 до 3000 рублей. 

Спасатели просят родителей обратить особенно пристальное внимание на поведение детей. В случае появления ребенка в опасной близости от рек и прудов важно немедленно сообщать по телефону: 112.
 

Тэги: карта, запрет, река Вологда, опасность, безопасность

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