Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала россиян не покупать новые джинсы каждый сезон

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая курирует национальный проект «Экология», в эфире телеканала «Россия 24» призвала россиян не покупать новые джинсы каждый сезон. По ее словам, такая покупательская привычка неэкологична, так как на производство джинсвой ткани уходит много воды, сообщает РБК.

В разговоре об экологических привычках вице-премьер рассказала, что она и члены ее семьи «начали потреблять осознанно». По ее словам, более 50% в мусорном ведре жителя современного мегаполиса сейчас занимает упаковка от различных товаров:

– Я теперь стараюсь приобретать там, где меньше упаковки, я теперь мою пластик, я теперь мою стекло, сортирую мусор отдельно, — пояснила чиновница.

На просьбу журналистов дать совет людям, которые хотят внести посильный вклад в улучшение экологии, Абрамченко предложила перед покупкой чего-либо думать, как затем можно будет утилизировать эти товары.