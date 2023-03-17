В Вологде будут учить на блогеров

«НацПро» совместно с региональным «Движением первых» создала для юных вологжан медиашколу «Эффективный блогер». Проект ориентирован на активную и творческую молодежь, которая хочет изучать основы журналистики, блогосферы, операторского мастерства и продвижение своих продуктов.

Здесь вы получите навыки работы в онлайн-сфере, научитесь создавать контент для соцсетей, снимать увлекательные видео, развивать свой медиаресурс, а также сможете стать лидером мнений.

«Социальные сети сегодня стали неотъемлемой частью жизни. С их помощью мы заявляем о себе, рассказываем о происходящем вокруг, помогаем людям. Мы научим создавать медиаконтент с нуля и реализовывать крутые проекты», — рассказала директор ООО «Национальные проекты» Анастасия Соколова.

Первая встреча состоится уже 25 марта в коворкинге по адресу г. Вологда, ул. Казакова, 11а в 11:00 (Ресурсный центр «Провода»). Видеограф Наталья Хан расскажет об основах операторского искусства, схемах расстановки света при фото или видеосъемке, о монтажной мысли в видеоиндустрии и адаптации под ситуативный контент. Для вологжан доступны два формата участия: офлайн и онлайн. Выбрать свой формат и задать вопросы спикеру можно здесь https://vk.com/app6013442_-215629485?form_id=2#form_id=2.

«В феврале мы запустили конкурс видеороликов для школьных коллективов „Моя школа“. Желающих много, но некоторые участники испытывают трудности с оформлением своего проекта. Наша школа создана для того, чтобы помочь ребятам рассказать о себе и постараться выиграть главный приз — оборудование для медиацентра», — добавила Анастасия Соколова.

Подробная информация о правилах и сроках проведения конкурса доступна по ссылке nazpro.pro/contest.php

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