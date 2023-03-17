Холода замедлили приход весны в Вологодской области

17.03.2023 [Общество]

Холода замедлили приход весны в Вологодской области.

– Вчера, 16 марта, регион пересек холодный фронт, началось понижение температуры, связанное с поступлением воздушной массы с северо-западными ветрами, – сообщают сотрудники Вологодского гидрометцентра. – Сегодня, 17 марта, регион будет находиться под влиянием антициклона. Рост атмосферного давления гарантирует существенное улучшение погоды, обойдется без осадков. 

На завтра, 18 марта, сообщается, что антициклон проявит себя в полную силу, будет преобладать малооблачная погода без осадков. Ночью температура будет понижаться до -10, -15 градусов. Днем, благодаря тому, что солнечный день увеличился, столбики термометров дотянутся до +0,+3 градусов.

В воскресенье, 19 марта, территория Вологодской области окажется под влияние южной части атлантического циклона, который смещается центром по Скандинавскому полуострову и дальше на северо-восток. 

– В такой ситуации наибольшая вероятность осадков прогнозируется только в северо-западных районах. Вместе с этим, ветра вновь развернутся на юг и юго-запад, что приведет к повышению температурного фона. Ночью температура воздуха ожидается в пределах -1,-6 градусов, а на востоке области еще холоднее, -11 градусов, днем от 0 до +3 градусов.

В начале следующей недели влияние циклонического вихря сохранится, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночь на понедельник, 20 марта, -1,-6 градусов, днем уже до +2,+5 тепла. 

В последующие дни ожидается неустойчивый характер погоды, с положительными температурами в дневные часы.

Также Росгидрометцентр сообщает, что промерзание почвы этой зимой на территории Вологодской и Архангельской областей стало самым сильным по сравнению с остальными регионами страны. Глубина промерзания почвы в этих двух регионах достигала 87 сантиметров.

Вскрытие рек в этом году в Вологодской области в этом году ожидается во второй и третьей декадах апреля.

По традиции формирование заторов и подтопления ожидаются в районе Великого Устюга на реке Сухоне и на Малой Северной Двине.

Тэги: погода, непогода

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