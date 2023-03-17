В Череповецком районе мужчина и женщина украли 200 тысяч рублей у пенсионера

В Череповецком районе суд вынес приговор 45-летнему мужчине и 53-летней женщине, признанным виновными в краже денег у пенсионера.

О пропаже 200 тысяч рублей с дачи в Нелазском сельском поселении заявила дочь потерпевшего. Она пояснила, что привезла деньги на ремонт дачи и отдала их на хранение отцу, который некоторое время там жил. Личности подозреваемых установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«Они признались в краже и рассказали, что случайно узнали об имеющейся крупной сумме наличных у одного из дачников. Накануне они продавали пенсионеру ягоды и заметили конверт с банкнотами в кармане его жилета, а также обратили внимание, что жилет мужчина отнес в дом. Злоумышленница незаметно зашла в дом, пока ее приятель отвлекал хозяина, забрала жилетку с деньгами и скрылась», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

До задержания они успели потратить часть украденных денег в Череповце, а остальное изъяли полицейские. Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а его сообщнице — полтора года лишения свободы условно.