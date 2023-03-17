В Вологде осудили молодого человека, который задушил девушку во время интимной близости

В Вологде суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве.

Ранее NewsVO со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры сообщал, что подсудимый задушил знакомую во время интимной близости. Суд же установил, что в ночь с 4 на 5 марта 2022 года между пьяными фигурантами произошла ссора на почве ревности. В ходе конфликта обвиняемый схватил потерпевшую рукой за шею и сдавливал до тех пор, пока та не перестала подавать признаки жизни.

«Подсудимый вину не признал, пояснил суду, что смерти ей не желал, поскольку любил ее, а смерть потерпевшей наступила случайно во время добровольного полового акта с элементами придушивания», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. С него также взыскали по одному миллиону рублей в пользу потерпевших — родителей погибшей.