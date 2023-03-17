В Вологде ликвидацией подтоплений на тротуарах занимаются 23 бригады коммунальщиков

В Вологде на борьбу с подтоплениями на тротуарах брошены 23 бригады коммунальщиков. Из них 10 бригад компании «Магистраль», 8 бригад «Вологдагорводоканала», 2 бригады «Вологдагортеплосети», а также 3 бригады муниципальных управляющий компаний.

По данным пресс-службы городской администрации, в городе сформирован список из 30 точек, которые каждый год во время оттепелей оказываются в зоне подтопления. Эти точки контролируются ежедневно и по необходимости там проводятся дополнительные работы.

Также специалисты мониторят и отрабатывают заявки вологжан, поступающие через ЕДДС, социальные сети, телефоны аварийных служб. Главная задача — обеспечение нормального функционирования ливневой канализации, отвод воды и исключение подтопления.

Работа по ликвидации и профилактике подтоплений ведется в районе Верхнего и Нижнего Посада, Заречья, улицы Конева, мкр Лукьяново, ПЗ, Ананьино, Заречья, Прилук и с. Молочное. Также специалисты посыпают тротуары песко-соляной смесью, в том числе в узких труднодоступных местах.

«Ситуацию с подтоплениями на тротуарах города держим на особом контроле, совершаем ежедневные обходы, мониторим улицы города, стараемся оперативно реагировать на сообщения вологжан о проблемах. На ликвидацию подтоплений привлечены дополнительные силы. Подчеркну, что подрядчик должен оперативно, в течение суток, отрабатывать поступившие сообщения от вологжан по поводу уборки города. Работы, которые сделаны некачественно и не исправлены в установленные договором сроки, оплачены не будут», — рассказал начальник департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

За придомовые территории ответственность несут управляющие компании и ТСЖ. Некоторые из них имеют собственные специальные бригады, которые выезжают для ликвидации подтоплений во дворах.

Сообщить о подтоплениях вологжане могут в ЕДДС по телефону 72-35-53, в городской call-центр по номеру 8 800 302-16-17 или через сервис «Вологда в порядке».