Жительница Нюксеницы через суд взыскала деньги с владельца собак, которые загрызли ее котенка

В селе Нюксеница суд рассмотрел иск местной жительницы о взыскании компенсации материального ущерба и морального вреда с владельца собак, которые загрызли её котёнка.

«Днем 06 декабря 2022 года жительница Нюксенского района выпустила на улицу своего котенка. Через некоторое время она услышала его писк. Когда выглянула в окно, то обнаружила, что две собаки охотничьей породы лайка, принадлежащие местному жителю, находятся возле ее дома и треплют котенка. Женщина прогнала собак, взяла котенка на руки, который тут же умер у нее на глазах», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Котёнок был породы невская маскарадная. Сумма ущерба составила 5000 рублей. Интересно, что её предыдущего котёнка тоже загрызли те же собаки в августе 2022 года.

Суд взыскал с ответчика 5000 рублей суммы материального ущерба, а также 3000 рублей компенсации морального вреда в пользу хозяйки котёнка.