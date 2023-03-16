Презентация книги о Вологодской духовной семинарии пройдет в Вологде 20 марта

16.03.2023 [Культура]

Презентация книги «Вологодская духовная семинария во второй половине 19-го – начале 20-го века» пройдет 20 марта в областной библиотеке имени Бабушкина.

Автор этого исследования – иеромонах Ферапонт (Широков), кандидат богословия, проректор по воспитательной работе и секретарь Ученого совета семинарии, выпускник Санкт-Петербургской духовной академии.

– Вологодская духовная семинария – старейшее духовно-образовательное учреждение Северо-Запада России. Оно было открыто в 1730 году епископом Афанасием (Кондоиди) как Славяно-латинская школа. Позднее школа была переименована в семинарию, которая уже во второй половине 18-го века стала одним из самых крупных учебных заведений Севера России. Среди выпускников семинарии немало известных деятелей церкви, ученых и литераторов, – говорится в анонсе мероприятия.

Сообщается, что в презентации примут участие профессор кафедры общей и русской церковной истории и канонического права, заведующий научным центром истории богословия и богословского образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Наталия Сухова, заведующий кафедрой теории, истории культуры и этнологии Вологодского государственного университета Ирина Спасенкова и проректор по научно-методической работе Вологодской духовной семинарии Алексей Красиков.

На мероприятии можно будет приобрести новую книгу.

Начало презентации 20 марта в 18:00 в зале редких книг Вологодской областной научной библиотеки по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: презентация, книга, семинария, история

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