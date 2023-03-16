В Чагоде нарушитель ПДД вынудил полицейских стрелять по колесам его машины

16.03.2023 [Происшествия]

В Чагоде сотрудники ДПС остановили нарушителя только после того, как пробили из оружие колеса его машины. Причиной остановки, по данным пресс-службы регионального УМВД, стало то, что мужчина, выезжая из дворовой территории на улице Заводской, едва не столкнулся с патрульной машиной, которая ехала по главной дороге.

«Водитель проигнорировал требование полицейских об остановке и продолжил движение. Во время преследования он неоднократно нарушил ПДД, создавая реальную угрозу другим участникам дорожного-движения, поэтому инспекторы ДПС приняли решение о применении табельного оружия. После повреждения колес, автомобиль занесло, и водитель совершил съезд в кювет», — рассказали в региональном УМВД.

Нарушителем оказался 30-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования количество паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило 0,915 мг/литр.

В отношении задержанного было составлено несколько протоколов, на основании которых ему грозит штраф и лишение водительских прав.

Тэги: нарушение ПДД, пьяные водители
УМВД России по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Пешеходный переход на улице Северной в Вологде будет перенесен и оборудован светофором
Губернатор Олег Кувшинников принял отставку начальника департамента строительства
В ходе специальной военной операции погиб житель Кадуйского округа
УМВД России по Вологодской области возглавит полковник из Татарстана Павел Серов
Разделение Вологды на уборку города по частям привело к скандалам
В зоне СВО погиб житель Кичменгско-Городецкого округа
В Вологде определился подрядчик строительства Некрасовского моста
В Вологде пропала 12-летняя девочка
В Вологде возбуждено уголовное дело по факту хищения денег у матери военнослужащего
В Вологодской области смертность вновь превысила рождаемость

Похожие новости

В Шексне водителя оштрафовали за обгон на мосту

В суде он пояснил, что не заметил, что едет по переправе

751
0

В Череповце рассказали, какие правила дорожного движения чаще всего нарушают водители автобусов

Тринадцать водителей разговаривали по телефону во время движения, трое проехали на красный, столько же не пропустили пешеходов

702
0

В Вологодской области наряд ДПС остановил грузовой автомобиль, которым управляла 9-летняя девочка

Ребенок управлял автомобилем, сидя у отца на коленях

2532
0

В Череповце полицейские остановили автомобиль с 15-летней школьницей за рулём

Отчим девушки, который сидел рядом, пояснил, что решил поучить её водить

2633
0

В Череповце задержали водителя без прав на автокране с заклеенными номерами

Полицейских привлекло то, что из-за стрелы крана длина автомобиля явно превышала разрешенные 12 метров

1146
0

В Вологодском и Череповецком районах задержали двух нарушителей скоростного режима

Оба ехали со скоростью больше 160 км/ч

1076
0

Водители Череповца бьют рекорды по скорости на новом мосту

Рекорд „Мерседеса“ побил водитель „Ауди“ Q7

3499
0

Новый мост в Череповце полюбился нарушителям скорости

Уже через три часа после открытия там был зафиксирован «Мерседес», который разогнался до 188 км/ч

1587
0

Житель Великого Устюга отметил день ВМФ и попал под арест за пьяную езду

Он пытался научиться водить автомобиль

709
0

В Вологде подростки устроили катания на велосипедах на проезжей части, нарушив ПДД

На камерах Baza.net видно, что группа подростков ездит ночью по проезжим дорогам города, игнорируя знаки светофора, направление движения и так далее

842
0

Более 1,3 млн нарушений ПДД зарегистрировали комплексы фотовидеофиксации в Вологодской области

За ситуацией на дорогах следят 185 комплексов, в том числе 74 стационарных и 111 передвижных

1220
0

Самокатчиков, которые устроили гонки на проезжей части в Вологде, привлекли к ответственности

Молодые люди катались, нарушая правила дорожного движения, прямо на кольце

1301
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Как выглядели жители средневековой Вологды расскажут на встрече 18 марта
Новый спектакль-променад создаст в Кирилло-Белозерском монастыре вологодский «ОккервильТеатр»
Презентация книги о Вологодской духовной семинарии пройдет в Вологде 20 марта
В Чагоде нарушитель ПДД вынудил полицейских стрелять по колесам его машины
«Я себя исчерпал»: Андрей Разин подтвердил уход из ХК «Северсталь»
В Череповце стартовали Всероссийские сельские зимние игры
Жителя Череповца отправили на принудительное лечение за повреждение автобусов и автомобилей
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

4581
0
15.03.2023 [БлогоVO]

Вновь объявлен тендер на разработку проектной документации для очистных в деревне Климовское

466
0
13.03.2023 [Обзор Прессы]

И такие бывают

696
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика