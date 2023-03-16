В Чагоде нарушитель ПДД вынудил полицейских стрелять по колесам его машины

В Чагоде сотрудники ДПС остановили нарушителя только после того, как пробили из оружие колеса его машины. Причиной остановки, по данным пресс-службы регионального УМВД, стало то, что мужчина, выезжая из дворовой территории на улице Заводской, едва не столкнулся с патрульной машиной, которая ехала по главной дороге.

«Водитель проигнорировал требование полицейских об остановке и продолжил движение. Во время преследования он неоднократно нарушил ПДД, создавая реальную угрозу другим участникам дорожного-движения, поэтому инспекторы ДПС приняли решение о применении табельного оружия. После повреждения колес, автомобиль занесло, и водитель совершил съезд в кювет», — рассказали в региональном УМВД.

Нарушителем оказался 30-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования количество паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило 0,915 мг/литр.

В отношении задержанного было составлено несколько протоколов, на основании которых ему грозит штраф и лишение водительских прав.