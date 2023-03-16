«Я себя исчерпал»: Андрей Разин подтвердил уход из ХК «Северсталь»

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Разин подтвердил информацию о своей отставке. Об этом он рассказал на пресс-конференции, которую руководство клуба провело по итогам сезона, который для «Северстали» завершился поражением в ¼ плей-офф.

«Я считаю, что на данном этапе я исчерпал себя в хоккейном клубе «Северсталь». Пять сезонов – большой срок. Спасибо большое хоккейному клубу «Северсталь», особенно Вадиму Германову, который меня защищал, охранял. Все достижения, которые есть у клуба, у меня, в частности, у нашего тренерского штаба, у ребят, которые прогрессировали – большая заслуга именно Вадима Евгеньевича Германова. Я ухожу. Куда – пока не знаю. Переговоров ещё не вёл», - рассказал Разин журналистам.

По словам Разина, после пяти лет работы с «Северсталью» сейчас он хочет начать с нуля в другом клубе.

«Хочется прогрессировать. Прогрессировать и в результатах, и как тренеру. Хочется перейти на новый уровень. Попробовать себя в другом клубе. Пять лет – очень-очень большой срок. Еще в октябре-ноябре журналисты и эксперты говорили, что я исчерпал себя в этом клубе… Опять в эту ситуацию попадать я не хочу. Хочу начать с нуля в другом клубе», - пояснил Разин.

Как рассказал директор ХК «Северсталь» Николай Канаков, сейчас начнется поиск нового главного тренера. При этом уже есть список, который пока закрыт для общественности.