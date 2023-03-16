«Я себя исчерпал»: Андрей Разин подтвердил уход из ХК «Северсталь»

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Разин подтвердил информацию о своей отставке. Об этом он рассказал на пресс-конференции, которую руководство клуба провело по итогам сезона, который для «Северстали» завершился поражением в ¼ плей-офф.
«Я считаю, что на данном этапе я исчерпал себя в хоккейном клубе «Северсталь». Пять сезонов – большой срок. Спасибо большое хоккейному клубу «Северсталь», особенно Вадиму Германову, который меня защищал, охранял. Все достижения, которые есть у клуба, у меня, в частности, у нашего тренерского штаба, у ребят, которые прогрессировали – большая заслуга именно Вадима Евгеньевича Германова. Я ухожу. Куда – пока не знаю. Переговоров ещё не вёл», - рассказал Разин журналистам.
По словам Разина, после пяти лет работы с «Северсталью» сейчас он хочет начать с нуля в другом клубе.
«Хочется прогрессировать. Прогрессировать и в результатах, и как тренеру. Хочется перейти на новый уровень. Попробовать себя в другом клубе. Пять лет – очень-очень большой срок. Еще в октябре-ноябре журналисты и эксперты говорили, что я исчерпал себя в этом клубе… Опять в эту ситуацию попадать я не хочу. Хочу начать с нуля в другом клубе», - пояснил Разин.
Как рассказал директор ХК «Северсталь» Николай Канаков, сейчас начнется поиск нового главного тренера. При этом уже есть список, который пока закрыт для общественности.
«Сейчас начнётся поиск. Пока нет возможности остановиться на какой-то конкретной фигуре. Тем более, сейчас идёт плей-офф. Тренеры сосредоточены на игре, на результате команды. Поэтому… Да, есть список, который пока закрыт для общественности. Думаю, в ближайшее время мы определимся с конкретными кандидатами и будем вести переговоры», - рассказал Канаков.