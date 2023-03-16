В Череповце стартовали Всероссийские сельские зимние игры

16.03.2023 [Общество]

В Череповце стартовали XI Всероссийские зимние сельские игры. Первыми в город металлургов прибыла команда из Магаданской области.

По словам мэра Череповца Вадима Германова, в ближайшие выходные любителям спорта скучать не придется: в городе пройдут соревнования на любой вкус.

«746 участников из 47 регионов России сразятся в лыжных гонках, полиатлоне, шашках и шахматах, а также в троеборье дояров и механизаторов. Последнее состязание обещает быть самым зрелищным», — рассказал Германов.  

Уже завтра на парковке у Ледового дворца пройдут соревнования по фигурному вождению тракторов.

«Комплект „хлеб и зрелища“ будет полным», — обещает Германов.

Тэги: игры, зрелище

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