В Череповце стартовали Всероссийские сельские зимние игры

В Череповце стартовали XI Всероссийские зимние сельские игры. Первыми в город металлургов прибыла команда из Магаданской области.
По словам мэра Череповца Вадима Германова, в ближайшие выходные любителям спорта скучать не придется: в городе пройдут соревнования на любой вкус.
«746 участников из 47 регионов России сразятся в лыжных гонках, полиатлоне, шашках и шахматах, а также в троеборье дояров и механизаторов. Последнее состязание обещает быть самым зрелищным», — рассказал Германов.
Уже завтра на парковке у Ледового дворца пройдут соревнования по фигурному вождению тракторов.
«Комплект „хлеб и зрелища“ будет полным», — обещает Германов.