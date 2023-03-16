В Череповце стартовали Всероссийские сельские зимние игры

Часто одни и те же команды приходят на разные игры, поэтому у них заняты практически все вечера на неделе. Помимо фанатов, есть и просто команды, таких большинство, которые просто время от времени выбираются поиграть. Newsvo решил узнать, насколько хорошо вологодские команды справляются с заданиями по сравнению с командами из других регионов.