Жителя Череповца отправили на принудительное лечение за повреждение автобусов и автомобилей

16.03.2023 [Общество]

В Череповце суд освободил 38-летнего местного жителя от уголовной ответственности за хулиганство и применил к нему принудительную меру медицинского характера.

Установлено, что 6 мая 2022 года мужчина в состоянии невменяемости из-за психического расстройства повредил металлической трубой три проезжавших мимо рейсовых автобуса и три автомобиля на улице Сталеваров. В одном из автобусов, а также в двух машинах он разбил лобовые стёкла.

Суд отправил его на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Тэги: хулиганство, суд, принудительное лечение
фото cherinfo.ru

ТОП НЕДЕЛИ

Пешеходный переход на улице Северной в Вологде будет перенесен и оборудован светофором
Губернатор Олег Кувшинников принял отставку начальника департамента строительства
В ходе специальной военной операции погиб житель Кадуйского округа
УМВД России по Вологодской области возглавит полковник из Татарстана Павел Серов
Разделение Вологды на уборку города по частям привело к скандалам
В зоне СВО погиб житель Кичменгско-Городецкого округа
В Вологде пропала 12-летняя девочка
В Вологде определился подрядчик строительства Некрасовского моста
В Вологде возбуждено уголовное дело по факту хищения денег у матери военнослужащего
В Вологодской области смертность вновь превысила рождаемость

Похожие новости

Вологжанина будут судить за ложное сообщение о готовящемся взрыве на Красной площади в Москве

Несколько дней спустя он также заявил о якобы готовящихся терактах в Вологде

1429
0

В Белозерске пьяный мужчина устроил скандал в редакции газеты

Он завил, что хочет быть поэтом и просил взять его на работу

1404
0

В Тарногском районе мужчина облил продавца просроченной газировкой

За мелкое хулиганство суд оштрафовал его на 500 рублей

1221
0

В Вожеге пенсионера арестовали на пять суток за мелкое хулиганство

Мужчина громко кричал и грубо ругался на железнодорожном вокзале

1264
0

В Череповце пьяный мужчина стрелял сигнальными ракетами по дронам на открытии Архангельского моста

За мелкое хулиганство суд назначил ему наказание в виде пяти суток ареста

1163
0

Череповчанка разбила в магазине восемь бутылок спиртного

Её задержали росгвардейцы

1238
0

В Вологде молодой человек разбил окно школы после ссоры с девушкой

Его задержали росгвардейцы

1495
0

В Череповце безбилетник сломал руку контролёру в трамвае

Мужчину ищет полиция

1274
0

Житель Белозерска от обиды на бывшую жену писал оскорбления на дверях её дома

За мелкое хулиганство суд оштрафовал его на 2000 рублей

1063
0

В Вологде арестовали двоих мужчин, стрелявших в сотрудников оптовой базы на улице Ананьинской

Инцидент произошёл 29 марта 2022 года

1913
0

В Устюжне осудили мужчину, который стрелял из охолощённого автомата у общежития техникума

Суд приговорил его к году исправительных работ условно

1096
0

62-летний житель Вологодской области устроил дебош в поезде «Воркута-Адлер»

Пьяный мужчина громко ругался и ударил проводника по голове

2007
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце стартовали Всероссийские сельские зимние игры
Жителя Череповца отправили на принудительное лечение за повреждение автобусов и автомобилей
Погибший в СВО младший лейтенант Андрей Кошуков будет похоронен в Тотемском районе
Конкурс по ремонту большинства дворов Вологды выиграла «Магистраль»
Жительницу Белозерска оштрафовали за оскорбление ребенка
Segezha Group создала первый в стране каталог типовых узлов CLT
У жителя Вологды изъяли контрафактных сигарет на 2,3 миллиона рублей
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

4568
0
15.03.2023 [БлогоVO]

Вновь объявлен тендер на разработку проектной документации для очистных в деревне Климовское

432
0
13.03.2023 [Обзор Прессы]

И такие бывают

687
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика