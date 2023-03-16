Жителя Череповца отправили на принудительное лечение за повреждение автобусов и автомобилей

В Череповце суд освободил 38-летнего местного жителя от уголовной ответственности за хулиганство и применил к нему принудительную меру медицинского характера.

Установлено, что 6 мая 2022 года мужчина в состоянии невменяемости из-за психического расстройства повредил металлической трубой три проезжавших мимо рейсовых автобуса и три автомобиля на улице Сталеваров. В одном из автобусов, а также в двух машинах он разбил лобовые стёкла.

Суд отправил его на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.