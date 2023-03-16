Погибший в СВО младший лейтенант Андрей Кошуков будет похоронен в Тотемском районе

16.03.2023 [Общество]

Погибшего в ходе специальной военной операции младшего лейтенанта Андрея Кошукова похоронят в Тотемском районе. По словам главы Тотемского округа Сергея Селянина, хотя Андрей Кошуков родился в Мончегорске Мурманской области, но родители погибшего офицера — уроженцы Тотемского района планируют вернуться на малую родину. «Ими принято решение, что сын обретет покой на тотемской земле», — рассказал Селянин.

«Младший лейтенант Кошуков командовал стрелковым взводом, погиб геройски, честно и храбро исполняя воинский долг, он отдал жизнь за безопасность нашей страны. Андрей Кошуков — настоящий офицер, посвятивший себя защите Отечества», — также написал на своей странице в соцсетях глава Тотемского округа.

Тэги: специальная военная операция

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