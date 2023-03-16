Конкурс по ремонту большинства дворов Вологды выиграла «Магистраль»

16.03.2023 [Общество]

В Вологде определен подрядчик по ремонту большей части дворовых территорий на 2023 год. Ремонт дворов областной столицы будет проводиться в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На данный момент заключены контракты по 16 территориям. По итогам конкурсных процедур подрядчиком выбрана компания «Магистраль». Общая сумма этих контрактов составляет 95,2 млн рублей.

«Стремимся определить подрядчиков как можно раньше, поэтому разыгрываем контракты по мере готовности проектов. Подрядчик по одному из контрактов определен еще в прошлом году, сейчас провели торги по 16 территориям, оставшиеся выставим на конкурсные процедуры в марте - апреле. До старта ремонтного сезона все подрядчики будут выбраны. Планируется, что работа на объектах начнется в конце апреля, если позволит погода», - пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Во дворах будет обновлена проезжая часть, тротуары, по желанию жителей увеличены парковки. Все проекты согласовываются с вологжанами, детали уточняются до начала работ, а само благоустройство идет под контролем не только технадзора и городских властей, но и жильцов. По контракту завершить ремонты дворов необходимо не позднее октября 2023 года.

Изначально на ремонт дворов в 2023 году было предусмотрено около 186 млн рублей. Но в феврале было подписано соглашение о выделении на ремонт дворов дополнительных средств из областного бюджета.

Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Вологде с 2017 года. За это время отремонтировано более 270 дворовых территорий. Также по этой программе в 2023 году благоустраивается Парк Ветеранов.

Тэги: ремонт дворов, госпрограмма

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