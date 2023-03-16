Жительницу Белозерска оштрафовали за оскорбление ребенка

В Белозерске суд привлёк местную жительницу к административной ответственности за оскорбление несовершеннолетней девочки.

О случившемся в прокуратуру заявила бабушка пострадавшей.

«Установлено, что в декабре 2022 года жительница г. Белозерск, находясь в общественном месте — у учреждения дополнительного образования, высказала в адрес несовершеннолетней девочки оскорбления, выраженные в неприличной форме и противоречащие общепринятым нормам морали и нравственности», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в 3000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.